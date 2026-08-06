Uma jovem de 22 anos e sua mãe, de 43 anos, denunciaram um líder religioso por crimes sexuais, ameaça e perseguição em Jacareí. O homem alegava que as vítimas precisavam de cura espiritual e física como pretexto para forçá-las a manter contatos sexuais quinzenais com ele. O caso é investigado pela Polícia Civil e medidas protetivas de urgência foram solicitadas
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a denúncia, o autor mantinha um terreiro de Umbanda nos fundos de sua residência, onde também ministrava aulas de capoeira.
O local era frequentado por mãe e filha desde 2018. A mãe fazia aulas e a filha chegou a trabalhar em um lava-rápido e locar um imóvel de propriedade do investigado.
De acordo com o relato policial, o suspeito passou a praticar importunações e investidas sexuais contra a jovem a partir de 2022. Em 2023, ele a teria levado ao terreiro, quando estava vazio, e a forçado a manter relações sexuais sob coação.
Tratamentos espirituais com sexo
Nos anos seguintes, ele convenceu a jovem de que ela precisava de tratamentos espirituais por meio de sexo, prática que durou até a primeira quinzena de fevereiro de 2026. A farsa foi descoberta após um diálogo entre mãe e filha, quando constataram que o homem adotava a mesma prática e o mesmo discurso de cura com ambas.
Ao descobrirem o esquema, as vítimas se desligaram do centro religioso. A partir desse momento, segundo o registro policial, a jovem passou a ser perseguida pelo homem, que rondava sua casa, enviava mensagens insistentes e chegou a invadir sua residência com uma cópia da chave.
A mãe da jovem também relatou ter sido ameaçada pelo autor para que não o denunciasse à polícia.
Diante dos fatos, a Polícia Civil registrou a ocorrência por estupro, violação sexual mediante fraude, perseguição e ameaça. O caso segue sob apuração das autoridades.