Uma jovem de 22 anos e sua mãe, de 43 anos, denunciaram um líder religioso por crimes sexuais, ameaça e perseguição em Jacareí. O homem alegava que as vítimas precisavam de cura espiritual e física como pretexto para forçá-las a manter contatos sexuais quinzenais com ele. O caso é investigado pela Polícia Civil e medidas protetivas de urgência foram solicitadas .

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Segundo a denúncia, o autor mantinha um terreiro de Umbanda nos fundos de sua residência, onde também ministrava aulas de capoeira.