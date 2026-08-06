O Vale do Paraíba e o Litoral Norte entram em estado de atenção para a chegada de ventos fortes a partir da tarde desta quinta-feira (6), por volta de 14h.
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De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a passagem de uma frente fria associada à atuação de um ciclone extratropical (ciclone bomba) deve provocar rajadas entre 80 km/h e 90 km/h no Vale e de até 100 km/h nas cidades do Litoral Norte.
A previsão indica que o período mais crítico será durante a sexta-feira (7), quando a ventania deve atingir seu pico de intensidade em diversas regiões paulistas. Diante do cenário, o Governo de São Paulo ativou um Gabinete de Crise para acompanhar a evolução das condições meteorológicas e coordenar a resposta a possíveis ocorrências.
A força-tarefa reúne representantes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, concessionárias de energia, forças de segurança e outros órgãos responsáveis por serviços essenciais, com o objetivo de agilizar atendimentos em casos de queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia.
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Ventania pode causar danos
Segundo a Defesa Civil, os valores previstos correspondem às rajadas máximas de vento, que podem ocorrer por poucos segundos, mas têm potencial para provocar transtornos significativos.
Entre os principais riscos estão a queda de árvores, danos em telhados, placas de publicidade, estruturas metálicas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
No Vale do Paraíba, a intensidade dos ventos pode variar conforme o relevo e a localização dos municípios. Já no Litoral Norte, cidades como Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba estão entre as áreas com maior possibilidade de registrar rajadas próximas de 100 km/h.
Atenção nas rodovias e travessias
As condições climáticas também exigem atenção dos motoristas que trafegam pelas principais rodovias da região, como Via Dutra, Tamoios, Carvalho Pinto, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro e Rio-Santos.
A recomendação é reduzir a velocidade, principalmente em trechos abertos, pontes e viadutos, onde os ventos laterais costumam ser mais intensos. Motociclistas devem redobrar os cuidados, pois são mais vulneráveis aos efeitos das rajadas.
No Litoral Norte, o mar agitado pode afetar a navegação e provocar interrupções temporárias na travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, dependendo das condições do vento.
Chuva não será o principal problema
Embora haja previsão de chuva em algumas regiões do estado, a principal preocupação das autoridades é a intensidade dos ventos. As precipitações devem ocorrer de forma moderada e isolada, podendo ser acompanhadas por descargas elétricas.
Mesmo assim, o solo úmido aumenta o risco de queda de árvores com raízes comprometidas, principalmente em áreas urbanas e às margens das rodovias.
Como se proteger
A Defesa Civil orienta que moradores retirem objetos soltos de quintais, sacadas e varandas, mantenham portas e janelas fechadas e evitem permanecer próximos de árvores, postes, outdoors e estruturas metálicas durante os períodos de vento mais intenso.
Também é recomendado não estacionar veículos sob árvores e evitar atividades em praias, píeres, costões e outros locais abertos, especialmente nas cidades do Litoral Norte.
Em caso de queda de fios elétricos, a orientação é manter distância e acionar imediatamente a concessionária de energia. Situações de emergência podem ser comunicadas à Defesa Civil pelo telefone 199 ou ao Corpo de Bombeiros pelo 193.
A população também pode receber alertas gratuitos da Defesa Civil enviando o CEP da residência por mensagem de texto para o número 40199.