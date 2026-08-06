O Vale do Paraíba e o Litoral Norte entram em estado de atenção para a chegada de ventos fortes a partir da tarde desta quinta-feira (6), por volta de 14h.

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De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a passagem de uma frente fria associada à atuação de um ciclone extratropical (ciclone bomba) deve provocar rajadas entre 80 km/h e 90 km/h no Vale e de até 100 km/h nas cidades do Litoral Norte.