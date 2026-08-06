O Governo de São Paulo instala nesta quinta-feira (6) um Gabinete de Crise para monitorar a chegada de uma frente fria, ventos fortes e chuvas provocados por um ciclone extratropical vindo do sul do país. A estrutura preventiva funcionará até sábado (8).

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A previsão indica rajadas de vento de até 60 km/h a partir das 14h de hoje, podendo atingir até 100 km/h em algumas regiões entre sexta-feira (7) e sábado (8). Há também previsão de chuvas intermitentes no período.