O Governo de São Paulo instala nesta quinta-feira (6) um Gabinete de Crise para monitorar a chegada de uma frente fria, ventos fortes e chuvas provocados por um ciclone extratropical vindo do sul do país. A estrutura preventiva funcionará até sábado (8).
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A previsão indica rajadas de vento de até 60 km/h a partir das 14h de hoje, podendo atingir até 100 km/h em algumas regiões entre sexta-feira (7) e sábado (8). Há também previsão de chuvas intermitentes no período.
A faixa leste, o litoral e as áreas de serra são as regiões sob maior atenção. A partir de domingo, as rajadas e a instabilidade devem se deslocar para o Rio de Janeiro.
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois avisos de perigo potencial para o Vale do Paraíba, válidos de quinta-feira (6) a sábado (8). Os alertas chamam a atenção para o risco de tempestades, ventos fortes e queda de granizo na região.
A Defesa Civil alerta que a ventania e as chuvas podem provocar quedas de árvores, destelhamentos, interrupções na rede elétrica, queda de placas, agitação marítima, transtornos nos aeroportos, além de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.
Em emergências, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.