Está parado há um ano e quatro meses, na Câmara de Taubaté, o projeto que visa proibir que as OSs (Organizações Sociais) que prestam serviço à Prefeitura contratem parentes de agentes políticos do município.

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O projeto foi protocolado pelo vereador Moises Pirulito (Podemos) em dezembro de 2024, ainda na gestão do ex-prefeito José Saud (PP), como consequência da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Saúde.