A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a baixa umidade do ar no Vale do Paraíba na tarde desta quarta-feira (5). A mensagem foi enviada por SMS às 16h16 para moradores de Pindamonhangaba, Guaratinguetá e cidades próximas, informando que os índices de umidade relativa do ar podem ficar abaixo de 30%, condição considerada preocupante para a saúde.
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Depois de uma madrugada de temperaturas baixas em diversas cidades da RMVale, a previsão indicava predomínio de tempo seco durante a tarde, reduzindo significativamente a umidade do ar em grande parte do estado.
A combinação entre frio nas primeiras horas do dia e clima seco favorece o ressecamento das vias respiratórias, da pele e dos olhos. O impacto costuma ser maior entre crianças, idosos e pessoas que já convivem com doenças respiratórias, como asma e bronquite.
Diante do cenário, a Defesa Civil orienta a população a reforçar a ingestão de água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede. Também é recomendado evitar atividades físicas nos horários mais quentes, manter os ambientes umidificados sempre que possível e reduzir a exposição ao sol durante o período da tarde.
Além disso, especialistas aconselham atenção redobrada a sintomas como irritação nos olhos, nariz e garganta, que tendem a se intensificar em períodos de baixa umidade.