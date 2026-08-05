A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a baixa umidade do ar no Vale do Paraíba na tarde desta quarta-feira (5). A mensagem foi enviada por SMS às 16h16 para moradores de Pindamonhangaba, Guaratinguetá e cidades próximas, informando que os índices de umidade relativa do ar podem ficar abaixo de 30%, condição considerada preocupante para a saúde.

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Depois de uma madrugada de temperaturas baixas em diversas cidades da RMVale, a previsão indicava predomínio de tempo seco durante a tarde, reduzindo significativamente a umidade do ar em grande parte do estado.