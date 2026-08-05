O Observatório de Astronomia e Física Espacial da Univap (Universidade do Vale do Paraíba), em São José dos Campos, retomou as visitas gratuitas ao público e volta a oferecer sessões de observação do céu, palestras e atividades de divulgação científica.

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A reabertura acontece nesta quarta-feira (5), no Campus Urbanova, na região oeste de São José, marcando o retorno de uma das principais iniciativas de popularização da Astronomia na região.