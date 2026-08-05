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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Observatório da Univap reabre ao público com visitas gratuitas

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Univap
Observatório de Astronomia e Física Espacial da Univap
Observatório de Astronomia e Física Espacial da Univap

O Observatório de Astronomia e Física Espacial da Univap (Universidade do Vale do Paraíba), em São José dos Campos, retomou as visitas gratuitas ao público e volta a oferecer sessões de observação do céu, palestras e atividades de divulgação científica.

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A reabertura acontece nesta quarta-feira (5), no Campus Urbanova, na região oeste de São José, marcando o retorno de uma das principais iniciativas de popularização da Astronomia na região.

As visitas serão realizadas sempre às quartas-feiras, das 19h às 21h30, e são abertas à comunidade sem necessidade de agendamento. Já escolas e grupos escolares precisam fazer inscrição antecipada junto ao Observatório e devem chegar ao campus antes das 18h30 para facilitar o acesso.

Observação da Lua

Além da retomada das atividades regulares, a equipe da Univap prepara a 8ª edição do programa "Espiando a Lua na Luneta", marcada para o dia 22 de agosto, das 19h às 23h.

O evento promete reunir atrações para crianças, jovens e adultos interessados em conhecer mais sobre o Universo.

A programação contará com palestras, exposição de trabalhos científicos, totem fotográfico, balança espacial, objetos temáticos, telão com imagens astronômicas e dez telescópios disponibilizados por astrônomos voluntários, permitindo a observação da Lua e de outros corpos celestes. Também haverá praça de alimentação com food trucks.

Divulgação científica

Criado para aproximar a população da ciência, o Observatório da Univap desenvolve projetos de ensino, pesquisa e extensão voltados à Astronomia e à Física Espacial. O espaço mantém exposições permanentes e temporárias, além de promover regularmente observações do céu acompanhadas por palestras educativas.

Fenômenos astronômicos como eclipses, chuvas de meteoros e passagens de cometas também fazem parte da programação, sempre com atividades abertas ao público e orientadas por especialistas.

O Observatório ainda oferece cursos de extensão para a comunidade e capacitações destinadas a professores da educação básica, incentivando o ensino das ciências nas escolas.

Inaugurado em outubro de 2011, o espaço é coordenado por pesquisadores e estudantes do Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia da Univap e se consolidou como um importante centro de divulgação científica no Vale do Paraíba.

 

SERVIÇO

Observatório de Astronomia e Física Espacial da Univap
Funcionamento: quartas-feiras, das 19h às 21h30
Local: Campus Urbanova, em São José dos Campos
Entrada: gratuita
Agendamento: obrigatório apenas para escolas e grupos escolares
Informações: observatorio@univap.br

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