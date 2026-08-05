Os três investigados pela morte da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, de 60 anos, tornaram-se oficialmente réus na Justiça pelo crime que chocou a região. A denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo foi aceita pelo Judiciário, que também manteve a prisão preventiva da ex-patroa da vítima, do companheiro dela e do sobrinho.

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Os três responderão por homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, dois dos acusados também passaram a responder pelos crimes de ocultação de cadáver e fraude processual.