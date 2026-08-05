O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), enviou nessa quarta-feira (5) à Câmara o projeto que visa criar um programa de anistia de juros e multas para contribuintes com dívidas relacionadas ao ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza).

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A proposta será lida na sessão dessa quinta-feira (6) e passará pela análise das comissões permanentes antes de ser votada em plenário. Como o texto foi protocolado em regime de urgência, deverá ser votado em até 45 dias.