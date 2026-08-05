A Justiça decretou a prisão preventiva do ex-namorado de Vanessa de Oliveira, de 33 anos, encontrada morta em uma área rural de Tremembé. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (5) e mantém o investigado preso durante o andamento das investigações conduzidas pela Polícia Civil.

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O homem já havia sido detido na terça-feira (4), após ser localizado pela Polícia Militar no bairro Parque Ipanema, em Taubaté. Na ocasião, ele foi preso em cumprimento a um mandado judicial por falta de pagamento de pensão alimentícia.