A Justiça decretou a prisão preventiva do ex-namorado de Vanessa de Oliveira, de 33 anos, encontrada morta em uma área rural de Tremembé. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (5) e mantém o investigado preso durante o andamento das investigações conduzidas pela Polícia Civil.
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O homem já havia sido detido na terça-feira (4), após ser localizado pela Polícia Militar no bairro Parque Ipanema, em Taubaté. Na ocasião, ele foi preso em cumprimento a um mandado judicial por falta de pagamento de pensão alimentícia.
Com a nova decisão da Justiça, a prisão deixa de estar vinculada à dívida alimentar e passa a integrar a investigação sobre a morte de Vanessa.
Suspeito tentou fugir da polícia
Segundo a Polícia Militar, equipes receberam informações de que o homem estava em uma residência no Parque Ipanema. Ao perceber a chegada dos policiais, ele tentou escapar pelos telhados de imóveis vizinhos, mas foi alcançado e preso.
Após a abordagem, os policiais confirmaram a existência do mandado de prisão em aberto e encaminharam o suspeito para a delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Corpo foi encontrado em mata
Vanessa de Oliveira estava desaparecida havia cerca de uma semana quando foi encontrada morta na tarde de segunda-feira (3), em uma área de mata na zona rural de Tremembé.
De acordo com a Polícia Civil, o corpo tinha sinais de violência. Próximo ao local, os investigadores também localizaram um carro queimado.
O corpo de Vanessa foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passa por exames que deverão apontar a causa da morte, o período aproximado do óbito e outros elementos que podem contribuir para a investigação.
Polícia apura dinâmica do crime
A Polícia Civil segue reunindo provas para esclarecer as circunstâncias da morte de Vanessa. Entre os materiais analisados estão laudos periciais, vestígios encontrados no local, imagens de câmeras de segurança, registros de deslocamento, além de depoimentos de familiares, testemunhas e pessoas próximas à vítima.
Os investigadores também apuram se outras pessoas tiveram participação no crime.
Até o momento, a polícia não divulgou detalhes sobre a motivação do homicídio nem informou se a ocorrência será reclassificada como feminicídio durante o andamento do inquérito.