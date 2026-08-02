Um homem de 32 anos foi morto a tiros na madrugada deste domingo (2) na Avenida Brasil, no Capuava, região sudeste de São José dos Campos. A vítima, identificada como Gustavo do Prado, foi surpreendida por um atirador em frente à residência onde morava. Imagens de uma câmera de segurança mostram que os dois chegaram a conversar por alguns instantes antes dos disparos.
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De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 2h47. Um veículo parou em frente ao imóvel e um dos ocupantes desceu para falar com Gustavo. No momento em que a conversa parecia terminar, o suspeito sacou uma arma e efetuou diversos disparos contra a vítima.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas apenas constatou a morte no local.
A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia do Instituto de Criminalística. Equipes da Polícia Civil acompanharam os procedimentos e iniciaram as investigações para identificar o autor e esclarecer a motivação do homicídio.
Câmeras registraram o crime
As imagens do sistema de monitoramento de uma residência localizada em frente ao local do crime são consideradas uma das principais provas da investigação. O vídeo mostra a chegada do veículo, a conversa entre a vítima e o suspeito e, em seguida, os disparos.
Após o ataque, o criminoso fugiu antes da chegada das equipes de resgate e da polícia. Até o momento, ninguém havia sido preso.
As gravações deverão ser analisadas em conjunto com outras imagens de monitoramento e depoimentos de testemunhas para auxiliar na identificação do veículo utilizado na fuga e do responsável pelo assassinato.
Vítima foi encontrada por moradores
Um casal que passava pela Avenida Brasil encontrou Gustavo caído em frente à residência. O motorista reconheceu a vítima por morar na mesma região e tentou prestar socorro, enquanto a mulher acionou a Polícia Militar e o Samu.
Quando as equipes chegaram ao endereço, o óbito já havia sido confirmado.
Durante a vistoria no imóvel, os policiais encontraram a casa aberta, com as luzes acesas e a televisão ligada. Nenhuma outra pessoa foi localizada no interior da residência.
Celular e projéteis foram apreendidos
A Polícia Civil apreendeu o telefone celular da vítima e dois projéteis encontrados no local. O material passará por perícia e poderá contribuir para o avanço das investigações.
Segundo o registro policial, o caso foi inicialmente classificado como homicídio qualificado por motivo fútil. No entanto, a motivação do crime ainda é desconhecida e será apurada durante o inquérito.
Familiares, testemunhas e pessoas próximas à vítima deverão ser ouvidos nos próximos dias. A polícia também aguarda os laudos periciais para esclarecer a dinâmica do assassinato.
A investigação está sob responsabilidade do 7º Distrito Policial de São José dos Campos, que busca identificar o autor dos disparos e esclarecer as circunstâncias do crime.