Um homem de 32 anos foi morto a tiros na madrugada deste domingo (2) na Avenida Brasil, no Capuava, região sudeste de São José dos Campos. A vítima, identificada como Gustavo do Prado, foi surpreendida por um atirador em frente à residência onde morava. Imagens de uma câmera de segurança mostram que os dois chegaram a conversar por alguns instantes antes dos disparos.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 2h47. Um veículo parou em frente ao imóvel e um dos ocupantes desceu para falar com Gustavo. No momento em que a conversa parecia terminar, o suspeito sacou uma arma e efetuou diversos disparos contra a vítima.