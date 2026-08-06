O tradicional Circo Vostok chega a Pindamonhangaba com o "Show Emoções" para uma temporada repleta de atrações nacionais e internacionais. Em atividade desde 1873, o circo de origem russa já levou entretenimento a diversos países ao redor do mundo.

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Entre as atrações estão acrobatas, malabaristas, equilibristas e o tradicional Globo da Morte, compondo um espetáculo de quase duas horas, livre para todas as idades.