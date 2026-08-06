07 de agosto de 2026
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ENTRETENIMENTO

Tradicional Circo Vostok começa temporada em Pindamonhangaba

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Circo Vostok chega a Pindamonhangaba
Circo Vostok chega a Pindamonhangaba

O tradicional Circo Vostok chega a Pindamonhangaba com o "Show Emoções" para uma temporada repleta de atrações nacionais e internacionais. Em atividade desde 1873, o circo de origem russa já levou entretenimento a diversos países ao redor do mundo.

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Entre as atrações estão acrobatas, malabaristas, equilibristas e o tradicional Globo da Morte, compondo um espetáculo de quase duas horas, livre para todas as idades.

As apresentações começam na sexta-feira (7), com sessões de segunda a sexta-feira, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 16h30 e às 19h30, no Shopping Pátio Pinda. Nos dias 7, 8 e 9, o público também poderá conferir o Disney Magic Show, uma atração especial inspirada nos clássicos da Disney.

O shopping fica na rua Alcides Ramos Nogueira, nº 650, no bairro Nossa Sra. Do Perpétuo Socorro,em Pindamonhangaba. Os ingressos serão vendidos na bilheteria do circo.

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