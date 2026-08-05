O ator Marco Furlan, de 48 anos, está recolhido no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Pinheiros 1, na capital paulista, desde a última terça-feira (4), conforme informou a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).

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A transferência ocorreu após a Justiça de São Paulo converter em prisão preventiva a detenção em flagrante do artista, que é investigado por suspeita de abuso sexual contra uma criança de 5 anos, em Pindamonhangaba.