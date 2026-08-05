O ator Marco Furlan, de 48 anos, está recolhido no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Pinheiros 1, na capital paulista, desde a última terça-feira (4), conforme informou a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).
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A transferência ocorreu após a Justiça de São Paulo converter em prisão preventiva a detenção em flagrante do artista, que é investigado por suspeita de abuso sexual contra uma criança de 5 anos, em Pindamonhangaba.
A SAP não divulgou detalhes sobre a entrada do ator na unidade prisional. Furlan permanece à disposição da Justiça enquanto a Polícia Civil dá continuidade às investigações. A defesa do ator nega as acusações.
Preso fica isolado
O CDP é destinado a pessoas presas provisoriamente, ou seja, que ainda não possuem condenação definitiva. Ao chegar à unidade, o detento passa por um procedimento de triagem, cadastramento e adaptação antes de ser integrado à rotina do estabelecimento.
Durante os primeiros dias de permanência, os presos permanecem separados dos demais internos em um período de incomunicabilidade temporária, utilizado para procedimentos internos de segurança e classificação.
Apesar dessa restrição, o direito à defesa é preservado. Advogados ou defensores públicos podem realizar visitas no parlatório da unidade mediante agendamento.
No caso de crimes que envolvem abuso sexual, especialmente de crianças, os presos costumam ficam em áreas separadas dos demais, para evitar agressões.
CDP de Pinheiros está superlotado
O CDP de Pinheiros 1 integra o complexo penitenciário localizado na Vila Leopoldina, na zona oeste da capital paulista, onde também funcionam os CDPs Pinheiros 2, 3 e 4.
Segundo dados da SAP, a unidade possui capacidade para 521 presos, mas atualmente abriga 1.064 detentos, número que representa ocupação superior ao dobro da capacidade projetada.
Prisão preventiva
Marco Furlan teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada pela Justiça de São Paulo. A decisão mantém o ator preso enquanto o inquérito policial é concluído.
De acordo com o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), a medida foi adotada com base nos elementos apresentados pela investigação.
Conforme o boletim de ocorrência, Furlan apresentou versões diferentes durante o depoimento prestado à Polícia Civil.
Inicialmente, afirmou que entrou no quarto da residência por engano e teria confundido a criança, diagnosticada com TEA (Transtorno do Espectro Autista), com sua namorada. Posteriormente, declarou que havia consumido bebida alcoólica e que não se lembrava do ocorrido.
O que diz a investigação
O caso aconteceu na tarde do último domingo (2), durante uma festa de aniversário em uma casa em Pindamonhangaba.
Segundo a investigação, a mãe da criança ouviu gritos vindos do quarto onde o filho dormia. Ao entrar no cômodo, encontrou o menino sem roupas ao lado do suspeito, que também estava nu. Uma testemunha afirmou ter presenciado a mesma cena.
Ainda conforme o registro policial, a criança reclamou de dores na região anal e foi levada para atendimento médico. O laudo pericial inicial não apontou lesões físicas aparentes.
Com base nas informações reunidas, a Polícia Civil solicitou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, pedido posteriormente aceito pela Justiça.
Quem é Marco Furlan
Natural de Campos do Jordão, Marco Furlan iniciou a carreira artística em 2007. Antes de atuar, trabalhou como servidor público.
Ao longo da trajetória, participou de produções como o telefilme Carro de Paulista, a série Mulher de Fases, da HBO, e a peça O Meu Amigo Pintor, inspirada na obra de Lygia Bojunga.
Seu trabalho de maior repercussão foi na segunda temporada da série Aline, da TV Globo, em que interpretou o personagem Heitor, integrante do principal núcleo da trama.