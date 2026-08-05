A Prefeitura de Caraguatatuba emitiu 14 autos de infração ambiental durante ações de fiscalização realizadas ao longo de julho de 2026. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, as equipes também realizaram 101 vistorias técnicas e fiscalizações de campo e emitiram 38 notificações preliminares para a regularização de situações em desacordo com a legislação ambiental.

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As notificações foram por irregularidades passíveis de adequação, enquanto os autos de infração foram para casos em que foram constatadas violações às normas ambientais. As fiscalizações ocorreram em áreas consideradas de vulnerabilidade ambiental, incluindo Massaguaçu, Morro do Algodão, Rio do Ouro, Jardim Gaivotas, Martim de Sá, Tabatinga, Cantagalo, Cocanha, Pegorelli e Rio Claro.