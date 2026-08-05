Um acidente envolvendo quatro caminhões e dois veículos provocou um congestionamento de aproximadamente 9 quilômetros na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (5). A ocorrência foi registrada no km 145, no sentido norte, na pista expressa da rodovia, de acordo com a concessionária RioSP.

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O Centro de Controle Operacional da RioSP, concessionária responsável pelo trecho, informou que foi acionado às 7h53 para atender ao engavetamento. Após o acidente, a pista precisou ser totalmente interditada para apoio e limpeza.