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Dutra tem congestionamento de 9 quilômetros após engavetamento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Acidente envolveu quatro caminhões e dois carros, diz RioSP
Acidente envolveu quatro caminhões e dois carros, diz RioSP

Um acidente envolvendo quatro caminhões e dois veículos provocou um congestionamento de aproximadamente 9 quilômetros na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (5). A ocorrência foi registrada no km 145, no sentido norte, na pista expressa da rodovia, de acordo com a concessionária RioSP.

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O Centro de Controle Operacional da RioSP, concessionária responsável pelo trecho, informou que foi acionado às 7h53 para atender ao engavetamento. Após o acidente, a pista precisou ser totalmente interditada para apoio e limpeza.

A concessionária informou que as vítimas estavam sendo avaliadas pelas equipes de atendimento, mas ainda não havia informações consolidadas sobre o número de envolvidos ou o estado de saúde dos ocupantes dos veículos.

O bloqueio total da pista provocou reflexos no trânsito da região, com a formação de filas que já chegam a 9 quilômetros de extensão.

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