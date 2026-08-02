São José dos Campos inicia agosto com 781 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas de atuação. As oportunidades são intermediadas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), com destaque para os setores de serviços, comércio e construção civil.

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A função de telemarketing reúne o maior número de vagas: ao todo, são 250, das quais 50 são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Há também 65 vagas para pedreiro, 40 para entrevistador de campo, entre outras. A lista completa pode ser consultada aqui.