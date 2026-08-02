02 de agosto de 2026
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OPORTUNIDADE

SJC Inicia agosto com 781 vagas de emprego disponíveis; CONFIRA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
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São José dos Campos inicia agosto com 781 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas de atuação. As oportunidades são intermediadas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), com destaque para os setores de serviços, comércio e construção civil.

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A função de telemarketing reúne o maior número de vagas: ao todo, são 250, das quais 50 são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Há também 65 vagas para pedreiro, 40 para entrevistador de campo, entre outras. A lista completa pode ser consultada aqui.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, os interessados devem comparecer à sede do PAT, localizada na praça Afonso Pena, 175, na região central de São José dos Campos, com documentos pessoais. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

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