São José dos Campos tem 250 vagas de emprego abertas para a função de operador de telemarketing ativo. As oportunidades são oferecidas por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) para quem tem o ensino médio completo, sem necessidade de experiência na área.

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Das 250 vagas, 50 são exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência). Esses profissionais atuarão no atendimento a técnicos de instalação de produtos para agendamento, resolução de problemas e reversão de solicitações de cancelamento do serviço.