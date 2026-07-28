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EMPREGO

SJC tem 250 vagas para operador de telemarketing sem experiência

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Agência SP
São José dos Campos tem 250 vagas abertas na área de telemarketing para profissionais em experiência
São José dos Campos tem 250 vagas abertas na área de telemarketing para profissionais em experiência

São José dos Campos tem 250 vagas de emprego abertas para a função de operador de telemarketing ativo. As oportunidades são oferecidas por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) para quem tem o ensino médio completo, sem necessidade de experiência na área.

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Das 250 vagas, 50 são exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência). Esses profissionais atuarão no atendimento a técnicos de instalação de produtos para agendamento, resolução de problemas e reversão de solicitações de cancelamento do serviço.

As outras 200 vagas são de ampla concorrência, focadas na retenção de clientes e em agendamentos. Algumas oportunidades também aceitam candidatos residentes em Jacareí.

Para se candidatar, é necessário comparecer ao PAT, localizado na Praça Afonso Pena, nº 175, no Centro de São José dos Campos.

Além do setor de telemarketing, o órgão oferece vagas em outras áreas de atuação, e a lista completa pode ser consultada no site oficial da Prefeitura.

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