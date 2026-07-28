São José dos Campos tem 250 vagas de emprego abertas para a função de operador de telemarketing ativo. As oportunidades são oferecidas por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) para quem tem o ensino médio completo, sem necessidade de experiência na área.
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Das 250 vagas, 50 são exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência). Esses profissionais atuarão no atendimento a técnicos de instalação de produtos para agendamento, resolução de problemas e reversão de solicitações de cancelamento do serviço.
As outras 200 vagas são de ampla concorrência, focadas na retenção de clientes e em agendamentos. Algumas oportunidades também aceitam candidatos residentes em Jacareí.
Para se candidatar, é necessário comparecer ao PAT, localizado na Praça Afonso Pena, nº 175, no Centro de São José dos Campos.
Além do setor de telemarketing, o órgão oferece vagas em outras áreas de atuação, e a lista completa pode ser consultada no site oficial da Prefeitura.