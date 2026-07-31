A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) fechou o primeiro semestre de 2026 como a região mais violenta de São Paulo, de acordo com dados oficiais da (Secretaria da Segurança Pública). A região ocupa o topo do ranking de homicídios no estado desde 2010.

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De acordo com novos dados, divulgados nesta sexta-feira (31), a região apresenta a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes entre todas as regiões administrativas paulistas, além de registrar o maior número absoluto de vítimas no interior paulista.