Uma história marcada por alianças desfeitas, traição, vingança e disputa pelo comando do tráfico de drogas é o pano de fundo de dois homicídios registrados em outubro de 2025 no Jardim Santa Maria, na zona leste de São José dos Campos.

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A narrativa consta em um relatório da Polícia Civil que embasou a prisão preventiva de Alisson Wilkson de Oliveira Paschoal.