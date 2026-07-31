A Delegacia de Homicídios de São José dos Campos concluiu a investigação que esclareceu dois assassinatos registrados com quatro dias de diferença no bairro Jardim Santa Maria, na região leste da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Polícia Civil, os crimes tiveram como motivação uma disputa interna relacionada ao tráfico de drogas e culminaram na prisão de Alisson Paschoal, de 25 anos, apontado como participante das duas execuções.