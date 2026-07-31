A Embraer registrou carteira de pedidos de US$ 34,5 bilhões (R$ 175 bilhões na cotação atual do dólar) no segundo trimestre de 2026. Trata-se do sétimo recorde consecutivo no volume de encomendas, que aumentaram 7% em relação ao valor anunciado no primeiro trimestre deste ano e 16% acima do patamar atingido no mesmo período do ano passado.
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Na Aviação Comercial, a carteira de pedidos alcançou US$ 15,1 bilhões – valor que supera em 15% o número de um ano atrás. Relatório da Embraer aponta 1.507 pedidos firmes com 1.042 entregas, restando 465 aeronaves ainda a entregar.
O resultado foi impulsionado pela nova encomenda de 15 aeronaves E195-E2 feita pela Azorra, levando o programa E2 a ultrapassar a marca de 500 pedidos firmes, com clientes em todos os continentes.
Durante o Farnborough Airshow, no Reino Unido, a Embraer revelou a Fuji Dream Airlines como companhia responsável pela encomenda de duas aeronaves E175 – jatos que já haviam sido contabilizados anteriormente e até então identificados como pedidos firmes de cliente não divulgado.
Aviação Executiva
Na Aviação Executiva, a carteira de pedidos registrou US$ 7,8 bilhões, com 5% de aumento em relação ao segundo trimestre de 2025. A fabricante não informa o número de aeronaves a entregar nessa área de negócios.
As perspectivas futuras para a unidade de negócios são favorecidas pela conquista, ao longo do segundo trimestre, da tripla certificação dos novos modelos Praetor 600E e Praetor 500E junto a reguladores do setor.
Defesa & Segurança
Na unidade de Defesa & Segurança, a carteira de pedidos somou US$ 6,1 bilhões, valor 42% maior do que o registrado um ano antes – um acordo histórico com os Emirados Árabes Unidos envolvendo o C-390 Millennium puxou esse resultado.
O negócio contempla 10 ordens firmes e 10 opções de compra, sendo o maior pedido internacional de um único país para essa aeronave multimissão, sinalizando a entrada dela no mercado do Oriente Médio.
Relatório da Embraer aponta 56 pedidos firmes para o KC-390 Millennium, com 14 entregas e 42 aeronaves a entregar. Já o A-29 Super Tucano tem 39 pedidos, 12 entregas e 27 aviões a entregar – os números incluem apenas os A-29 Super Tucano encomendados a partir de 2024. Um total de 264 aeronaves foi entregue até 2023.
Serviços & Suporte
Também em nível recorde, a carteira de pedidos de Serviços & Suporte totalizou US$ 5,5 bilhões, com alta de 12% no comparativo com o segundo trimestre de 2025.
Durante o segundo trimestre deste ano, a unidade anunciou um acordo de suporte de longo prazo com a Jazz Aviation, que se tornou a primeira cliente do programa Embraer Collaborative Inventory Planning no Canadá.
Adicionalmente, a Embraer celebrou um novo acordo de suporte para a frota de KC-390 Millennium da FAB (Força Aérea Brasileira), abrangendo tanto as aeronaves já em operação quanto futuras entregas.