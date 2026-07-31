A Embraer registrou carteira de pedidos de US$ 34,5 bilhões (R$ 175 bilhões na cotação atual do dólar) no segundo trimestre de 2026. Trata-se do sétimo recorde consecutivo no volume de encomendas, que aumentaram 7% em relação ao valor anunciado no primeiro trimestre deste ano e 16% acima do patamar atingido no mesmo período do ano passado.

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Na Aviação Comercial, a carteira de pedidos alcançou US$ 15,1 bilhões – valor que supera em 15% o número de um ano atrás. Relatório da Embraer aponta 1.507 pedidos firmes com 1.042 entregas, restando 465 aeronaves ainda a entregar.