O Shopping Jardim Oriente anunciou a abertura de novas lojas que geraram 50 vagas de emprego, entre diretas e indiretas. O centro de compras está instalado no Jardim América, na região sul de São José dos Campos.
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Segundo o shopping, a diversificação do mix de operações e a modernização de uma marca já consolidada no empreendimento “fortalecem a experiência de compras, serviços e gastronomia, movimentam a economia local e contribuem para a geração de empregos”.
Entre as novas operações está a Espaço Facial, especializada em estética facial. A clínica oferece procedimentos voltados aos cuidados com a pele, tratamentos faciais, rejuvenescimento e hidratação com protocolos estéticos que unem tecnologia, bem-estar e atendimento personalizado.
Outra novidade é a Sol & Neve Açaí & Sorvetes, uma das franquias que mais cresce nos últimos tempos, que chega ao shopping com um cardápio diversificado de açaí, sorvetes e acompanhamentos.
No que se refere à opção gastronômica, chega ao empreendimento a loja oriental Yoo Food (Coreia, China e Japão) com alimentos , bebidas, doces, biscoitos, pães, batatas frias, e salgadinhos importados. Também integra o mix a nova Multimarcas: Hering, Lez a Lez, Loungerie e Asics.
Quem também apresenta novidades é a loja de moda jovem Everest, que passou por uma completa reformulação para oferecer um ambiente mais moderno, confortável e funcional.
Outra novidade é a abertura da All Games & Eletrônicos, ampliando a oferta de produtos de tecnologia, games e acessórios.
Investimentos
Além de ampliar as opções para os consumidores, as novas operações representam investimentos que impulsionam o desenvolvimento econômico da região, fortalecem o comércio e geram novas oportunidades de trabalho, contribuindo para o crescimento dos negócios no shopping. Com as novas operações, o volume de negócios deverá superar R$ 500 mil.
“O fortalecimento do nosso mix de lojas faz parte de uma estratégia permanente para oferecer cada vez mais variedade, conveniência e qualidade aos nossos clientes”, disse Alexandre Balúgoli, gerente geral do Shopping Jardim Oriente.
“A chegada de novas operações e a modernização de marcas que já fazem parte do shopping mostram a confiança dos lojistas no empreendimento e refletem diretamente na geração de empregos, no aumento do volume de negócios e na criação de um ambiente cada vez mais completo para atender todos os perfis de consumidores.”