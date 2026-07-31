O Shopping Jardim Oriente anunciou a abertura de novas lojas que geraram 50 vagas de emprego, entre diretas e indiretas. O centro de compras está instalado no Jardim América, na região sul de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o shopping, a diversificação do mix de operações e a modernização de uma marca já consolidada no empreendimento “fortalecem a experiência de compras, serviços e gastronomia, movimentam a economia local e contribuem para a geração de empregos”.