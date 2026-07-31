O Morro Santo Antônio, em Caraguatatuba, foi atingido por um incêndio em uma área de vegetação por volta das 19h40 de quinta-feira (30). A Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada para conter o fogo e constatou a ocorrência no início da subida.

O local, um dos cartões-postais da cidade, está preventivamente fechado ao público por conta dos fortes vendavais registrados na quarta-feira (29), que danificaram a estátua do padroeiro, que fica no cume e tem 20 metros de altura.

Com as chamas extintas, a guarnição realizou o rescaldo e deixou o local em segurança. Não houve feridos.