A Prefeitura de Caraguatatuba interditou preventivamente o acesso ao Morro Santo Antônio. O local abriga uma estátua do santo padroeiro, com 20 metros de altura, que sofreu danos devido aos vendavais que atingiram a cidade na quarta-feira (29).

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Segundo a administração municipal, a ventania de 70 km/h provocou danos parciais na estátua de Santo Antônio. Por questões de segurança, a visitação permanece suspensa até a conclusão dos serviços de manutenção e da avaliação técnica da estrutura, ainda sem previsão de término.