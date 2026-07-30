Convite

A pedido da coluna, a Prefeitura de Taubaté divulgou a relação das primeiras entidades da sociedade civil que foram convidadas a indicar titulares e suplentes para o Compir (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial).

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Entidades

Segundo a Prefeitura, os primeiros convites foram feitos para quatro entidades: Associação Cultural Nipo Brasileira de Taubaté; Centro Cultural Afro-Brasileiro e Biblioteca Zumbi dos Palmares; Unegro (União de Negras e Negros pela Igualdade); e Atucat (Associação dos Templos de Umbanda e Candomblé de Taubaté).