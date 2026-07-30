Os fortes ventos que atingiram o Litoral Norte na tarde de quarta-feira (29) danificaram parte da estrutura do Race Village, em Ilhabela. No local, havia previsão de shows e atrações da 53ª Semana Internacional de Vela, que acontece desde a última sexta-feira (24).

Leia mais sobre a agenda de shows no Race Village.

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