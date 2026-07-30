Os fortes ventos que atingiram o Litoral Norte na tarde de quarta-feira (29) danificaram parte da estrutura do Race Village, em Ilhabela. No local, havia previsão de shows e atrações da 53ª Semana Internacional de Vela, que acontece desde a última sexta-feira (24).
Leia mais sobre a agenda de shows no Race Village.
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A programação prevista para quarta-feira, com shows de DJ Kost, Projeto Brazuca e Queen Cover, foi cancelada. De acordo com a Prefeitura de Ilhabela, as atividades serão retomadas normalmente nesta quinta-feira (30).
A Defesa Civil permanece em estado de atenção, monitorando as condições meteorológicas e atendendo às ocorrências registradas. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo WhatsApp (12) 3896-2802, pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.