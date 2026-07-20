A 53ª Semana Internacional da Vela de Ilhabela contará com extensa programação musical gratuita. Durante o evento, entre 24 de julho e 1º de agosto, além das regatas, os visitantes poderão visitar o Race Village para conferir os shows e outras atrações.

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Estão programadas visitas guiadas, exposições da Marinha do Brasil e do Instituto Baleia Jubarte, cinema, mergulho, escalada, área kids, passeios de escuna e outras experiências.