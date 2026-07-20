A 53ª Semana Internacional da Vela de Ilhabela contará com extensa programação musical gratuita. Durante o evento, entre 24 de julho e 1º de agosto, além das regatas, os visitantes poderão visitar o Race Village para conferir os shows e outras atrações.
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Estão programadas visitas guiadas, exposições da Marinha do Brasil e do Instituto Baleia Jubarte, cinema, mergulho, escalada, área kids, passeios de escuna e outras experiências.
U2 e Queen Cover, Paula Lima e Chico Chico são destaques musicais. Clique aqui para mais detalhes.
Confira agenda completa
24 de julho (sexta-feira)
10h às 22h – Credenciamento de velejadores
14h às 22h – Race Village
16h – Sunset com DJ Carla Behara
19h – Show com Marcelo Totó
20h30 – Show com Confraria Musical
25 de julho (sábado)
9h às 22h – Credenciamento de velejadores
14h às 22h – Race Village
16h – Sunset com DJ Alex
19h – Cerimônia Oficial de Abertura da 53ª Semana Internacional de Vela
20h – Apresentação da OPI (Orquestra Popular Ilhabela)
26 de julho (domingo)
8h às 16h – Credenciamento de velejadores
10h – Esquenta do Desfile dos Barcos com DJ Negrito
10h30 – Desfile dos Barcos (Píer da Vila)
12h20 – Largada das Regatas Alcatrazes por Boreste Marinha do Brasil, Toque Toque e Renato Frankenthal
14h às 22h – Race Village
16h – Sunset com DJ Phill
19h – Show da banda Captadores
20h30 – Tributo a Hermeto Pascoal
27 de julho (segunda-feira)
14h às 22h – Race Village
16h – Sunset com DJ Cassio Batista
19h – Show Rock'n Raul
20h30 – Show U2 Cover Brasil
28 de julho (terça-feira)
9h às 16h – Fórum Corredor Azul – Sebrae (YCI)
12h – Largada da Regata Mitsubishi Eduardo Souza Ramos
14h às 22h – Race Village
17h – Sunset com DJ Julio Bittencourt
19h – Show Tunapi
20h30 – Show Paula Lima
29 de julho (quarta-feira)
12h – Largada das Regatas do dia
14h às 22h – Race Village
16h – Sunset com DJ Kost
17h – Roda de Conversa: Conservação das Aves de Ilhabela e como minimizar colisões em vidros (ASM Cambaquara)
19h – Show Projeto Brazuca
20h30 – Show Special Queen Cover
30 de julho (quinta-feira)
12h – Largada das Regatas do dia
14h às 22h – Race Village
16h – Sunset com DJ Bughazz
17h – Roda de Conversa: Observação de Aves com um olhar feminino (COA Tiribelas)
19h – Show Tom Cats
20h30 – Show Sr. & Sra. Beat
31 de julho (sexta-feira)
12h – Largada das Regatas do dia
14h às 22h – Race Village
16h – Sunset com DJ Guilla
19h – Show Mano Beethoven
20h30 – Show Chico Chico
1º de agosto (sábado)
12h – Largada das Regatas do dia
14h às 22h – Race Village
16h – Sunset com DJ Japs
19h – Premiação da 53ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela
21h30 – Encerramento do Race Village com DJ Japs