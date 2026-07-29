Uma mansão, veículos de luxo e outros bens avaliados em até R$ 2,5 milhões foram bloqueados pela Justiça durante uma operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (29) em São José dos Campos e Jacareí.

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A ação investiga um esquema de lavagem de dinheiro que, segundo o Ministério Público de São Paulo, teria sido montado para esconder o patrimônio de um traficante condenado em uma das maiores operações já realizadas contra o crime organizado no Vale do Paraíba.