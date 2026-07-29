O Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil deflagraram, na manhã desta quarta-feira (29), a Operação Conúbio, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado em São José dos Campos e Jacareí.

A ação resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão e no bloqueio de bens avaliados em até R$ 2,5 milhões.

A ofensiva é conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), em conjunto com o Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada (NECCOLD), da Polícia Civil.