Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas durante a Operação Inverno realizada pela Polícia Militar em Campos do Jordão. A prisão aconteceu no bairro Pica-Pau, na tarde de terça-feira (28), após uma ação conjunta entre equipes da Força Tática e da Rocam, do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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De acordo com a PM, os policiais intensificavam o combate ao tráfico de drogas na região quando localizaram a suspeita em um ponto conhecido pela venda de entorpecentes. Ela carregava uma sacola plástica com drogas já embaladas para comercialização, além de dinheiro em espécie.