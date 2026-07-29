Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas durante a Operação Inverno realizada pela Polícia Militar em Campos do Jordão. A prisão aconteceu no bairro Pica-Pau, na tarde de terça-feira (28), após uma ação conjunta entre equipes da Força Tática e da Rocam, do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
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De acordo com a PM, os policiais intensificavam o combate ao tráfico de drogas na região quando localizaram a suspeita em um ponto conhecido pela venda de entorpecentes. Ela carregava uma sacola plástica com drogas já embaladas para comercialização, além de dinheiro em espécie.
Durante as buscas nas imediações, os militares encontraram um saco escondido em meio à vegetação contendo uma grande quantidade de entorpecentes semelhantes aos que estavam com a mulher.
Ao todo, foram apreendidos 1.400 pinos de cocaína, 396 pedras de crack, 326 porções de maconha, além de dinheiro. Segundo a Polícia Militar, a quantidade total de drogas apreendida ultrapassa 2 quilos.
A mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Campos do Jordão. Após o registro da ocorrência, ela permaneceu presa e responderá pelo crime de tráfico de drogas.