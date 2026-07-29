Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite dessa terça-feira (28), durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar no bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos. A ocorrência resultou na apreensão de mais de meio quilo de entorpecentes, além de dinheiro e materiais relacionados à atividade criminosa.

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Segundo a Polícia Militar, equipes do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento pela rua José Pereira Filho quando avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação das viaturas, ele tentou fugir em direção a um campo de futebol carregando uma sacola.