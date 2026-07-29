29 de julho de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso com meio quilo de drogas na zona norte de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas apreendidas na região norte de São José
Drogas apreendidas na região norte de São José

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite dessa terça-feira (28), durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar no bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos. A ocorrência resultou na apreensão de mais de meio quilo de entorpecentes, além de dinheiro e materiais relacionados à atividade criminosa.

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Segundo a Polícia Militar, equipes do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento pela rua José Pereira Filho quando avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação das viaturas, ele tentou fugir em direção a um campo de futebol carregando uma sacola.

Após um breve acompanhamento, os policiais conseguiram abordar o suspeito. Com ele, foram encontradas 63 porções de maconha, 12 pinos de cocaína, 26 pedras de crack, R$ 293,70 em dinheiro e anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Suspeito confessou venda de drogas

Durante a abordagem, o homem confessou que comercializava os entorpecentes e afirmou que receberia R$ 600 pelo turno de trabalho no ponto de venda de drogas.

Na sequência da ocorrência, os policiais localizaram outra sacola escondida em uma área de mata próxima ao local da abordagem. No interior dela havia mais porções de maconha, cocaína e crack.

Ao todo, a Polícia Militar apreendeu 570 gramas de entorpecentes, sendo 435 gramas de maconha, 85 gramas de cocaína e 50 gramas de crack.

O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. A droga, o dinheiro e os demais materiais apreendidos foram apresentados à autoridade policial e ficaram à disposição da investigação.

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