29 de julho de 2026
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PRISÃO

Dupla é presa com carro furtado na zona leste de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Suspeitos foram presos e encaminhados para a Polícia Civil
Suspeitos foram presos e encaminhados para a Polícia Civil

Dois homens foram presos após serem flagrados em um carro com registro de furto na zona leste de São José dos Campos. A ação foi realizada por policiais militares durante patrulhamento, na tarde de terça-feira (28), após informações repassadas pelo CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

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De acordo com a Polícia Militar, por volta das 16h, as equipes receberam via rede de rádio o alerta sobre um GM Onix furtado na cidade de Jacareí. Com as características do veículo, os policiais iniciaram buscas e localizaram o automóvel na Estrada Municipal Nelson Tavares.

Durante a abordagem, os dois ocupantes foram revistados. Com o motorista, os policiais encontraram um pino de cocaína. Na vistoria realizada no veículo, nenhum outro material ilícito foi localizado.

Os suspeitos, juntamente com o carro recuperado, foram levados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos.

A autoridade policial registrou um boletim de ocorrência pelos crimes de furto de veículo e porte de entorpecente. Os dois homens permaneceram presos e estão à disposição da Justiça. O automóvel deverá ser devolvido ao proprietário após os procedimentos legais.

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