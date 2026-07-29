29 de julho de 2026
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SORTE GRANDE

Aposta de Guaratinguetá fatura R$ 63 mil com quina da Mega-Sena

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Uma aposta simples de R$ 6 registrada em uma casa lotérica do bairro Pedregulho, em Guaratinguetá, foi premiada com R$ 63 mil no concurso 3.037 da Mega-Sena.

Na noite desta terça-feira (28), foram sorteados os números 02,  11, 22, 30, 51 e 54.

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Não houve vencedor para o prêmio principal, que acumulou em cerca de R$ 86 milhões para o próximo sorteio, a ser realizado na quinta-feira (30).

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