A morte de Maria Judith Ribeiro Sapucahy, a Dith Sapucahy, aos 67 anos, causou grande comoção entre familiares, amigos e pessoas que conviveram com ela em São José dos Campos. A causa da morte não foi divulgada.

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Conhecida pelo jeito acolhedor e pelo sorriso marcante, Dith recebeu diversas homenagens nas redes sociais após a confirmação do falecimento, ocorrido nessa terça-feira (28).