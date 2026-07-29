A morte de Maria Judith Ribeiro Sapucahy, a Dith Sapucahy, aos 67 anos, causou grande comoção entre familiares, amigos e pessoas que conviveram com ela em São José dos Campos. A causa da morte não foi divulgada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Conhecida pelo jeito acolhedor e pelo sorriso marcante, Dith recebeu diversas homenagens nas redes sociais após a confirmação do falecimento, ocorrido nessa terça-feira (28).
Mensagens de carinho destacaram a amizade construída ao longo de décadas e as lembranças da convivência nos tempos de juventude e de escola. “Seu sorriso deixa saudades”, escreveu uma amiga. Outras homenagens ressaltaram a alegria, a generosidade e a presença constante de Dith na vida de muitas pessoas.
Amigos que estudaram com ela no Instituto São José também lamentaram a perda e enviaram palavras de conforto aos familiares. “Amiga de nossa juventude”, escreveu uma das mensagens, refletindo o sentimento de quem compartilhou momentos importantes ao lado de Dith.
O velório acontece no Horto São Dimas, em São José dos Campos. O sepultamento está marcado para esta quarta-feira (29), às 11h, no Cemitério Horto São Dimas.
Neste momento de despedida, familiares e amigos recebem manifestações de solidariedade e apoio. O legado de afeto, amizade e alegria deixado por Dith Sapucahy permanecerá na memória de todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela.