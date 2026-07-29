A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo abriu inscrições para 90 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos do programa Qualifica SP, disponível na plataforma Trampolim para a região de São José dos Campos.

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As oportunidades são presenciais, com opções voltadas tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para trabalhadores que desejam se recolocar ou se qualificar para novas oportunidades no mercado.