A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo abriu inscrições para 90 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos do programa Qualifica SP, disponível na plataforma Trampolim para a região de São José dos Campos.
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As oportunidades são presenciais, com opções voltadas tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para trabalhadores que desejam se recolocar ou se qualificar para novas oportunidades no mercado.
As inscrições já podem ser feitas pelo site do programa (clique aqui) e vão até o dia 9 de agosto. As aulas têm início previsto para 24 de agosto.
As aulas são promovidas pelo Centro Paula Souza e pela Fundação de Apoio a Tecnologia. Verifique os locais das aulas na plataforma no ato da inscrição. Entre os cursos disponíveis estão:
Arapeí (15 vagas): Panificação (NOVO EMPREGO - Noite );
Areias (15 vagas): Confeitaria (NOVO EMPREGO - Tarde);
Cachoeira Paulista (15 vagas): Corte e Costura (NOVO EMPREGO - Tarde);
Caraguatatuba (15 vagas): Carpinteiro de Obras (NOVO EMPREGO - Noite);
Lagoinha (15 vagas): Cuidador de idosos (NOVO EMPREGO - Noite);
São Sebastião (15 vagas): Auxiliar de Veterinário (MEU PRIMEIRO EMPREGO - Noite).
Os cursos são ofertados nas modalidades Novo Emprego, voltadas a jovens e adultos entre 25 e 59 anos que desejam se qualificar em uma outra área ou iniciar uma nova carreira, e Meu Primeiro Emprego, direcionadas a jovens de 16 a 24 anos que buscam a primeira oportunidade no mercado de trabalho.
A definição dos cursos considera as demandas regionais por qualificação profissional, com foco na conexão entre formação e empregabilidade.
Como se inscrever
Para participar, basta acessar o site www.trampolim.sp.gov.br, fazer login com a conta gov.br e escolher o curso desejado. Podem se inscrever candidatos alfabetizados, domiciliados no Estado de São Paulo e com idade compatível com a modalidade escolhida.
Caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas, terão prioridade pessoas com deficiência, jovens, desempregados e candidatos de baixa renda.
Os candidatos selecionados receberão por e-mail as informações sobre a turma, incluindo o local das aulas presenciais. Para receber o certificado, o aluno deve ter frequência mínima de 75% nas atividades.
SERVIÇO
Inscrições para cursos profissionalizantes do Qualifica SP
Formato: presencial
Inscrições: até 9 de agosto
Início das aulas: 24 de agosto
Site: www.trampolim.sp.gov.br