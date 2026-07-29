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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso por invadir casa e ameaçar a ex em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica em São Sebastião. A ocorrência foi registrada por volta das 22h30 de terça-feira (28), com o acionamento da polícia pela vítima para intervir na situação.

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No local, a vítima relatou que seu ex-companheiro havia invadido sua residência e proferido xingamentos e ameaças.

O homem apresentava sinais de uso de álcool e drogas e foi conduzido à delegacia local, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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