Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica em São Sebastião. A ocorrência foi registrada por volta das 22h30 de terça-feira (28), com o acionamento da polícia pela vítima para intervir na situação.

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No local, a vítima relatou que seu ex-companheiro havia invadido sua residência e proferido xingamentos e ameaças.