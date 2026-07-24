A operação "Quarta de Lei" do Programa São José Unida em São José dos Campos resultou na intimação de 24 adolescentes para prestar esclarecimentos à Polícia Civil. A ação ocorreu na quarta-feira (22), em iniciativas de fiscalização no bairro Vila Ema, na região central da cidade.

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O objetivo era averiguar denúncias de comercialização de bebidas alcoólicas a menores em estabelecimentos da região. Participaram da ação 36 policiais civis, 10 guardas municipais, policiais militares, além de fiscais de posturas e da Vigilância Sanitária da Prefeitura.