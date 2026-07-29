29 de julho de 2026
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SEGURANÇA PÚBLICA

Ação contra perturbação do sossego autua 31 veículos em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Operação 'Quarta de Lei' em São José dos Campos
Operação 'Quarta de Lei' em São José dos Campos

Uma ação do Programa São José Unida fiscalizou comércios e agiu contra a perturbação do sossego no bairro Vila Ema, na região central de São José dos Campos.

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A operação "Quarta de Lei" foi realizada na quarta-feira (22), com participação da Polícia Civil, da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Polícia Militar e resultou em autuações por irregularidades em carros e motos.

Foram aplicadas 31 autuações de trânsito por veículos com som alto e motocicletas com escapamentos irregulares. Duas motos foram apreendidas.

A operação "Quarta de Lei" foi monitorada pelo CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e mobilizou 36 policiais civis, 10 guardas municipais, policiais militares, além de fiscais de posturas e da Vigilância Sanitária da Prefeitura.

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