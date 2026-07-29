Uma mulher de 62 anos morreu após ser atropelada por um carro na noite de terça-feira (28), em Pindamonhangaba. O acidente aconteceu por volta das 20h30, no cruzamento da rua Manoel Flores com a avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nas proximidades da Prefeitura.

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A vítima, identificada como Nelza Aparecida Lopes Pacheco, chegou a ser socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.