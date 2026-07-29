Os moradores do Vale do Paraíba devem ficar atentos às condições do tempo nesta quarta-feira (29). A previsão aponta para ventos fortes, com rajadas acima de 60 km/h, além de baixa umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo dos 30% durante a tarde, aumentando o risco de problemas respiratórios, desidratação e queimadas.

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De acordo com a previsão meteorológica da Defesa Civil do Estado de São Paulo, a aproximação de uma frente fria aumenta a nebulosidade e provoca chuva isolada apenas no extremo sul paulista, principalmente no Vale do Ribeira e em áreas próximas à divisa com o Paraná. No Vale do Paraíba, porém, o dia será marcado pelo predomínio de tempo firme.