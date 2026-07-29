Os moradores do Vale do Paraíba devem ficar atentos às condições do tempo nesta quarta-feira (29). A previsão aponta para ventos fortes, com rajadas acima de 60 km/h, além de baixa umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo dos 30% durante a tarde, aumentando o risco de problemas respiratórios, desidratação e queimadas.
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De acordo com a previsão meteorológica da Defesa Civil do Estado de São Paulo, a aproximação de uma frente fria aumenta a nebulosidade e provoca chuva isolada apenas no extremo sul paulista, principalmente no Vale do Ribeira e em áreas próximas à divisa com o Paraná. No Vale do Paraíba, porém, o dia será marcado pelo predomínio de tempo firme.
O principal destaque para a região será a intensificação dos ventos ao longo do dia. As rajadas podem ultrapassar os 60 km/h e, em alguns pontos, atingir velocidades ainda maiores. A orientação é que a população redobre a atenção, principalmente em áreas com árvores, estruturas metálicas e placas de publicidade, que podem ser afetadas pelo vento.
Tempo seco
Outro fator que exige cuidados é a baixa umidade do ar. Com a atuação de uma massa de ar seco sobre o interior paulista, os índices devem cair para menos de 30% durante a tarde. Especialistas recomendam aumentar a ingestão de água, evitar atividades físicas nos horários mais quentes do dia e manter os ambientes umidificados sempre que possível.
A quarta-feira também começou com temperaturas baixas em diversas cidades do Vale do Paraíba. Em Pindamonhangaba, os termômetros marcaram 7,5°C durante a madrugada. Em Taubaté, a mínima foi de 7,9°C, enquanto São Luiz do Paraitinga registrou 9,4°C e Campos do Jordão, tradicionalmente uma das cidades mais frias do estado, teve mínima de 9,6°C.
A recomendação é que a população acompanhe os boletins meteorológicos e os alertas dos órgãos oficiais ao longo do dia, já que as condições do tempo podem sofrer alterações.