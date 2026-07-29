Um homem foi preso em São José dos Campos acusado de tentativa de feminicídio. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (28), quando a polícia foi acionada com a informação de que ele havia agredido a companheira com golpes de martelo e, em seguida, fugido para uma área de mata.

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Durante as diligências, policiais militares do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram uma varredura nas imediações e o localizaram no alto de um morro.