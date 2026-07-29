29 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem é preso após tentar matar a mulher com um martelo em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi preso após marteladas nas costas da companheira
Homem foi preso após marteladas nas costas da companheira

Um homem foi preso em São José dos Campos acusado de tentativa de feminicídio. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (28), quando a polícia foi acionada com a informação de que ele havia agredido a companheira com golpes de martelo e, em seguida, fugido para uma área de mata.

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Durante as diligências, policiais militares do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram uma varredura nas imediações e o localizaram no alto de um morro.

O homem foi abordado e encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde a vítima já prestava depoimento e registrava a ocorrência. A equipe apresentou um martelo e uma faca, armas utilizadas na agressão.

O agressor foi preso por tentativa de feminicídio e permaneceu à disposição da Justiça. A mulher foi encaminhada para cuidados médicos.

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