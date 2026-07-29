Um homem de 39 anos foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência em Caçapava. A ocorrência foi registrada na tarde de terça-feira (28), quando o suspeito perseguiu a ex-companheira, de 47 anos, desde a escola das filhas do casal até as proximidades da delegacia da cidade.
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Ocorrência
A perseguição começou quando a mulher foi à escola para buscar as filhas. Ao estacionar o veículo, ela percebeu a presença do ex-companheiro, que insistiu em conversar. A ordem judicial proibia o homem de se aproximar da vítima, de familiares e de testemunhas a uma distância inferior a 200 metros, pelo prazo de 12 meses.
Diante da recusa, a vítima saiu do local com as crianças e o homem passou a segui-la em uma motocicleta por diversas vias do município. A mãe decidiu alterar o trajeto original para não revelar para onde pretendia ir.
Durante o percurso, o suspeito emparelhou a moto e bateu no vidro do automóvel cobrando uma conversa. Diante da insistência, a vítima dirigiu o carro até a delegacia para pedir socorro. Nas imediações da unidade, a motocicleta chegou a tocar a traseira do veículo.
Delegacia
A mulher entrou no prédio emocionalmente abalada e relatou a violação da medida protetiva.
Policiais localizaram e abordaram o homem na rua Comendador João Lopes com aparentes sinais de consumo de álcool. Ele foi conduzido à delegacia, autuado em flagrante e permaneceu preso, à disposição da Justiça.