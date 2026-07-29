O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Taubaté tem 28 oportunidades de emprego para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional. Os salários chegam a R$ 4.172.

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Destaques

O setor de comércio e serviços concentra grande parte dos postos abertos, com destaque para vagas de auxiliar de açougueiro (3 vagas) e auxiliar de peixaria (3 vagas), ambas com remuneração de R$ 2.153 e sem exigência de experiência prévia.