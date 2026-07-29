O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Taubaté tem 28 oportunidades de emprego para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional. Os salários chegam a R$ 4.172.
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Destaques
O setor de comércio e serviços concentra grande parte dos postos abertos, com destaque para vagas de auxiliar de açougueiro (3 vagas) e auxiliar de peixaria (3 vagas), ambas com remuneração de R$ 2.153 e sem exigência de experiência prévia.
Na área industrial e técnica, há oportunidades para inspetor de qualidade (3 vagas), caldeireiro, serralheiro, soldador e técnico eletrônico, cargo que oferece o maior salário da lista, R$ 4.172.
O quadro também conta com vagas operacionais e de logística, como motorista de caminhão (CNH D) com salário de R$ 3.012, auxiliar de logística (com curso de empilhadeira) com vencimento de R$ 2.800, além de postos para porteiro, jardineiro, ajudante de serralheiro e auxiliar de manutenção predial.
A área administrativa e financeira oferece oportunidade para assistente de contadoria fiscal, voltada a profissionais com ensino superior em Ciências Contábeis ou Economia.
Campos do Jordão
Parte das oportunidades disponibilizadas pelo PAT é voltada para atuação no município vizinho de Campos do Jordão, abrangendo cargos no comércio de supermercados e alimentação, como líder de caixa (com salário de R$ 3.622,82), padeiro (R$ 2.732), fiscal de loja, atendente de frios, operador de caixa, operador de loja e auxiliar de limpeza.
Nova loja em Taubaté
Há previsão de contratação de 115 profissionais para uma nova rede de hortifruti a ser instalada em Taubaté. A empresa já contratou 35 profissionais da região.
As vagas ainda não foram divulgadas, mas os interessados podem acompanhar as listas publicadas diariamente pelo site da Prefeitura.
Como se candidatar
Os interessados em concorrer a uma das vagas devem comparecer à sede do PAT de Taubaté ou realizar o cadastro pelos canais oficiais de atendimento do órgão e pelo aplicativo Sine Fácil, apresentando documento de identidade, CPF, carteira de trabalho e currículo atualizado.
As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia sem aviso prévio.
A sede do PAT fica na rua Benedito da Silveira Moraes, nº 60 (no interior da Rodoviária Nova), e o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.