São José dos Campos recebe, no próximo final de semana, dias 1º e 2 de agosto, a 9ª edição do FestA! – Festival de Aprender. Com programação gratuita e voltada ao universo pop e geek, a unidade promoverá dois dias de oficinas práticas, jogos, apresentações musicais e atividades interativas para pessoas de todas as idades.
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Programação
O evento, no Sesc São José dos Campos, começa no sábado, a partir das 10h30, com vivências de dublagem de cenas em vídeo, pintura facial temática, produção de fantoches em feltro e criação de caricaturas ao vivo nos estilos mangá e cartoon.
Ao longo da tarde, o público também poderá participar de jogos de perguntas sobre cultura pop, montar modelos tridimensionais de papel do carro DeLorean (De Volta para o Futuro) e interagir com uma instalação de inteligência artificial aplicada ao desenho. A programação do dia se encerra às 17h com o show da Geek Rock Band no ginásio.
No domingo, as atrações começam às 11h com a exibição do filme Os Caça-Fantasmas, lançado em 1984. No período da tarde, as atividades continuam com uma partida ao vivo de RPG às 15h, seguida pelo tradicional desfile de cosplays às 15h30. Às 17h acontece o espetáculo Hyper Sonora, que apresentará trilhas sonoras de jogos, animes e filmes executadas com arranjos de orquestra.
Entre as atrações contínuas do fim de semana está a Feira Geek, que funcionará no sábado e no domingo, das 13h às 18h30, reunindo produções independentes de quadrinhos, ilustrações colecionáveis, itens de retrogames e presença de cosplayers.
Como participar
A entrada é gratuita e a classificação é livre para todos os públicos.
Para as oficinas e exibições com limite de vagas, a distribuição de senhas ocorrerá no próprio local, com antecedência de 15 a 60 minutos antes de cada sessão.
O Sesc fica na Avenida Dr. Adhemar de Barros, nº 999, no bairro Jardim São Dimas.