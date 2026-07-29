São José dos Campos recebe, no próximo final de semana, dias 1º e 2 de agosto, a 9ª edição do FestA! – Festival de Aprender. Com programação gratuita e voltada ao universo pop e geek, a unidade promoverá dois dias de oficinas práticas, jogos, apresentações musicais e atividades interativas para pessoas de todas as idades.

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Programação

O evento, no Sesc São José dos Campos, começa no sábado, a partir das 10h30, com vivências de dublagem de cenas em vídeo, pintura facial temática, produção de fantoches em feltro e criação de caricaturas ao vivo nos estilos mangá e cartoon.