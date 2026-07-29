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TURISMO

SJC realiza City Tour gratuito com passeio ecológico ao Caeb

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Caeb funciona desde 2017 em São José dos Campos
Caeb funciona desde 2017 em São José dos Campos

São José dos Campos promove um passeio turístico gratuito no próximo sábado (1º) ao Caeb (Centro Ambiental, Cultural e Artístico Edoardo Bonetti). A iniciativa integra o projeto City Tour, que leva moradores e turistas a pontos importantes da cidade em um ônibus exclusivo.

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O Caeb

A visita ao Caeb oferece contato com a história da cidade e com a natureza.

O espaço, no bairro Torrão de Ouro, foi idealizado por Ema Ely Salomão Bonetti e Edoardo Bonetti e funciona, desde 2017, como um espaço de convivência e de expressão cultural e artística. O local é rico em biodiversidade e em mata nativa.

Como participar

Para participar, interessados devem se inscrever gratuitamente até sexta-feira (31), véspera do passeio, pela Central 156 (site, telefone ou aplicativo) ou pelo e-mail turismo@sjc.sp.gov.br.

As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

A saída está prevista para as 9h, na portaria principal do Parque da Cidade Roberto Burle Marx. O retorno está programado para por volta das 13h, no mesmo local.

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