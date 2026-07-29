São José dos Campos promove um passeio turístico gratuito no próximo sábado (1º) ao Caeb (Centro Ambiental, Cultural e Artístico Edoardo Bonetti). A iniciativa integra o projeto City Tour, que leva moradores e turistas a pontos importantes da cidade em um ônibus exclusivo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Caeb

A visita ao Caeb oferece contato com a história da cidade e com a natureza.