São José dos Campos promove um passeio turístico gratuito no próximo sábado (1º) ao Caeb (Centro Ambiental, Cultural e Artístico Edoardo Bonetti). A iniciativa integra o projeto City Tour, que leva moradores e turistas a pontos importantes da cidade em um ônibus exclusivo.
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O Caeb
A visita ao Caeb oferece contato com a história da cidade e com a natureza.
O espaço, no bairro Torrão de Ouro, foi idealizado por Ema Ely Salomão Bonetti e Edoardo Bonetti e funciona, desde 2017, como um espaço de convivência e de expressão cultural e artística. O local é rico em biodiversidade e em mata nativa.
Como participar
Para participar, interessados devem se inscrever gratuitamente até sexta-feira (31), véspera do passeio, pela Central 156 (site, telefone ou aplicativo) ou pelo e-mail turismo@sjc.sp.gov.br.
As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.
A saída está prevista para as 9h, na portaria principal do Parque da Cidade Roberto Burle Marx. O retorno está programado para por volta das 13h, no mesmo local.