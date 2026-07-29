Após uma denúncia, uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal), com apoio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), prendeu cinco homens furtando fios de cobre de uma galeria subterrânea, no bairro Jardim Colonial, em São José dos Campos. A prisão aconteceu na madrugada de terça-feira (28).

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Numa primeira verificação, a GCM não localizou os suspeitos. Porém, ao abrir a tampa de um bueiro na rua Monte Verde, a equipe encontrou os autores no interior da rede.