Após uma denúncia, uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal), com apoio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), prendeu cinco homens furtando fios de cobre de uma galeria subterrânea, no bairro Jardim Colonial, em São José dos Campos. A prisão aconteceu na madrugada de terça-feira (28).
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Numa primeira verificação, a GCM não localizou os suspeitos. Porém, ao abrir a tampa de um bueiro na rua Monte Verde, a equipe encontrou os autores no interior da rede.
Com eles, foram apreendidos cerca de 150 kg de fios já cortados e as ferramentas utilizadas no crime.
Todos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça.