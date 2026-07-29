29 de julho de 2026
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Cinco são presos com 150 kg de cobre dentro de um bueiro em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
GCM captura autores de furto com apoio do CSI
GCM captura autores de furto com apoio do CSI

Após uma denúncia, uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal), com apoio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), prendeu cinco homens furtando fios de cobre de uma galeria subterrânea, no bairro Jardim Colonial, em São José dos Campos. A prisão aconteceu na madrugada de terça-feira (28).

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Numa primeira verificação, a GCM não localizou os suspeitos. Porém, ao abrir a tampa de um bueiro na rua Monte Verde, a equipe encontrou os autores no interior da rede.

Com eles, foram apreendidos cerca de 150 kg de fios já cortados e as ferramentas utilizadas no crime.

Todos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça.

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