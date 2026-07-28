O Vale do Paraíba ganhou destaque nacional com a conquista de Rodrigo Casagrande, que foi escolhido como um dos vencedores da primeira edição do Prêmio Pensadores de Futuros 2026, na categoria Saúde e Bem-Estar. O resultado foi divulgado na segunda-feira (27), durante cerimônia realizada no Inovabra Habitat, em São Paulo.

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Criado pela plataforma Futuros Possíveis, o prêmio reconhece profissionais que transformam tendências em soluções com impacto na sociedade. Nesta primeira edição, a premiação reuniu 50 nomes distribuídos em dez categorias, entre elas Inteligência Artificial, Tecnologia e Inovação, Saúde e Bem-Estar, Educação, Empreendedorismo, Comunicação, Finanças, Mobilidade Urbana, Trabalho e Energia e Clima.