O Vale do Paraíba ganhou destaque nacional com a conquista de Rodrigo Casagrande, que foi escolhido como um dos vencedores da primeira edição do Prêmio Pensadores de Futuros 2026, na categoria Saúde e Bem-Estar. O resultado foi divulgado na segunda-feira (27), durante cerimônia realizada no Inovabra Habitat, em São Paulo.
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Criado pela plataforma Futuros Possíveis, o prêmio reconhece profissionais que transformam tendências em soluções com impacto na sociedade. Nesta primeira edição, a premiação reuniu 50 nomes distribuídos em dez categorias, entre elas Inteligência Artificial, Tecnologia e Inovação, Saúde e Bem-Estar, Educação, Empreendedorismo, Comunicação, Finanças, Mobilidade Urbana, Trabalho e Energia e Clima.
A seleção dos vencedores levou em conta a avaliação de um júri especializado, dois meses de votação popular e a metodologia P.E.N.S.A.R., desenvolvida pela organização. Os critérios analisaram pensamento crítico, visão de mercado, impacto social, capacidade de execução e originalidade.
Entre os integrantes da comissão julgadora estiveram profissionais como Beatriz Guarezi, da Bits to Brands, Amanda Graciano, do Pacto Global da ONU, Michel Porcino, da Cidade do Futuro, e Michelle Schneider, especialista em futuro do trabalho.
Com a conquista, Rodrigo Casagrande passa a integrar uma lista que reúne nomes de destaque nacional, como o cientista Silvio Meira, fundador do Porto Digital, a ativista climática Txai Suruí e a pesquisadora Nina da Hora, fundadora do Instituto Da Hora.
Ao comentar o reconhecimento, Casagrande destacou a importância da premiação para o interior paulista. Segundo ele, o resultado evidencia o potencial do Vale do Paraíba na área de saúde e bem-estar e demonstra que é possível desenvolver inovação e projetos relevantes fora dos grandes centros urbanos.
Para Marcelo Gripa, CEO da Futuros Possíveis, os premiados representam profissionais que estão construindo o futuro por meio de ações concretas. Segundo a organização, a lista reflete uma inovação cada vez mais distribuída entre diferentes regiões do país, valorizando talentos de diversos estados.
A relação completa dos 50 vencedores e das categorias premiadas pode ser consultada no perfil oficial da plataforma Futuros Possíveis no Instagram.