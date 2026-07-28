A Moclick, empresa brasileira de tecnologia para publicidade digital (adtech), vai apresentar uma nova plataforma durante a ChinaJoy, um dos maiores eventos de tecnologia, games e inovação do mundo, realizado na China. A empresa será a única representante da América Latina entre os expositores e aproveitará o evento, no dia 31 de julho, para lançar a Bridge, ferramenta criada para tornar as campanhas de mídia digital mais transparentes e eficientes.

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A apresentação acontecerá na China, onde a Moclick pretende ampliar sua presença no mercado asiático. A Bridge reúne diferentes fontes de inventário digital em uma única plataforma, permitindo que anunciantes acompanhem com mais clareza onde seus investimentos estão sendo aplicados e quais resultados estão sendo obtidos.