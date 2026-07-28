A Moclick, empresa brasileira de tecnologia para publicidade digital (adtech), vai apresentar uma nova plataforma durante a ChinaJoy, um dos maiores eventos de tecnologia, games e inovação do mundo, realizado na China. A empresa será a única representante da América Latina entre os expositores e aproveitará o evento, no dia 31 de julho, para lançar a Bridge, ferramenta criada para tornar as campanhas de mídia digital mais transparentes e eficientes.
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A apresentação acontecerá na China, onde a Moclick pretende ampliar sua presença no mercado asiático. A Bridge reúne diferentes fontes de inventário digital em uma única plataforma, permitindo que anunciantes acompanhem com mais clareza onde seus investimentos estão sendo aplicados e quais resultados estão sendo obtidos.
Segundo Júlio Kattah, sócio da Moclick e responsável pelas operações da empresa na Ásia e pelo mercado internacional, a plataforma foi desenvolvida para atender uma demanda crescente por mais informações sobre as campanhas digitais.
De acordo com o executivo, a diversidade de canais e formatos de publicidade tornou a gestão das campanhas mais complexa. Por isso, a Bridge busca reunir tecnologia e dados em um único ambiente para facilitar a tomada de decisões pelos anunciantes. Ele destaca ainda que a escolha da ChinaJoy para o lançamento faz parte da estratégia de expansão internacional da empresa, que registrou crescimento próximo de 300% em relação ao ano anterior.
A nova plataforma pode ser utilizada em diferentes estratégias de marketing, como campanhas de fortalecimento de marca, mídia programática, aquisição de clientes e retargeting. A solução funciona em dispositivos como celulares, computadores e televisores conectados (CTV).
A Bridge também foi desenvolvida para seguir as normas de proteção de dados, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), oferecendo aos clientes uma visão mais detalhada das campanhas sem prometer controle total ou garantia de desempenho.
Atualmente, a Moclick atua como um hub omnichannel, reunindo soluções de performance, branding e localização de marcas em diferentes mercados. A empresa integra inventários de mídia para dispositivos móveis, web e TV conectada por meio de diversos parceiros do setor.
Hoje, a adtech conta com mais de 120 clientes ativos, integração com mais de 900 fontes de mídia e registra uma média superior a 7,7 bilhões de impressões publicitárias por mês em operações realizadas em diferentes países.