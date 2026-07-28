A morte de Robson Miguel dos Santos, aos 48 anos, provocou comoção entre familiares, amigos e antigos colegas em Jacareí. Ele faleceu na segunda-feira (27), após passar por tratamentos de saúde. Segundo amigos, Robson morreu por complicações de um câncer.

Nas redes sociais, diversas mensagens destacaram a amizade, o companheirismo e as boas lembranças deixadas por Robson. Amigos da época da escola, do serviço militar e do bairro Vila Formosa lamentaram a perda e prestaram solidariedade à família.

Um dos amigos contou que esteve com Robson no sábado, na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Francisco. Segundo o relato, os dois estudaram juntos no Colégio Coronel Carlos Porto e também prestaram serviço militar no Tiro de Guerra de Jacareí.