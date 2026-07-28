A morte de Rogério Alves do Amaral, de 42 anos, vítima de um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta na rodovia Presidente Dutra, provocou comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho em Lorena.

Rogério trabalhava em uma empresa do ramo de pneus na cidade e foi lembrado como um profissional comprometido, prestativo e respeitado por todos que conviviam com ele. Em uma nota de pesar publicada nas redes sociais, a empresa destacou sua dedicação e a relação de amizade construída ao longo dos anos.

“Rogério não deixou apenas sua contribuição profissional, mas também o carinho e a admiração de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Sua ausência será profundamente sentida, mas seu legado permanecerá vivo nas lembranças de todos que o conheceram”, diz um trecho da homenagem.