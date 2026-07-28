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MORTE

Mulher morre atropelada por ônibus no Vale

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Mulher morreu em acidente com ônibus
Mulher morreu em acidente com ônibus

Uma mulher de 71 anos morreu após ser atropelada por um ônibus no final da tarde desta terça-feira (28), na Estrada Vicinal Plínio Galvão César, no sentido São Manoel, em Guaratinguetá.

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada pelo telefone 192 às 17h38 para atender a ocorrência. Uma Unidade de Suporte Avançado foi enviada ao local.

Quando os socorristas chegaram, a vítima já estava em parada cardiorrespiratória. A equipe realizou manobras de reanimação cardiopulmonar, mas a mulher não respondeu aos procedimentos e teve a morte constatada no local.

A área foi preservada para a realização dos trabalhos da Polícia Científica. As circunstâncias do atropelamento e a dinâmica do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

A identidade da vítima não havia sido oficialmente divulgada até a última atualização.

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