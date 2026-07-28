Uma mulher de 71 anos morreu após ser atropelada por um ônibus no final da tarde desta terça-feira (28), na Estrada Vicinal Plínio Galvão César, no sentido São Manoel, em Guaratinguetá.

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada pelo telefone 192 às 17h38 para atender a ocorrência. Uma Unidade de Suporte Avançado foi enviada ao local.

Quando os socorristas chegaram, a vítima já estava em parada cardiorrespiratória. A equipe realizou manobras de reanimação cardiopulmonar, mas a mulher não respondeu aos procedimentos e teve a morte constatada no local.